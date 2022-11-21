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8 часов назад

Маттиа Бинотто: Потрясающе, как Ferrari обманула Red Bull с пит-стопом

autosport.com.ru

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто похвалил стратегов команды за хитрость на Гран При Абу-Даби.

Маттиа Бинотто: Потрясающе, как Ferrari обманула Red Bull с пит-стопом
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

За 25 кругов до финиша механики Скудерии вышли на пит-лейн, а гоночный инженер сказал Шарлю Леклеру: «Действуем не так, как Перес». В результате Red Bull Racing отреагировала и позвала своего гонщика на второй пит-стоп, а вот Ferrari, как выяснилось, не собиралась звать монегаска в боксы.

«Мы гибко действовали с обоими гонщиками, так как понимали, что можно проехать как с одним пит-стопом, так и с двумя. У Шарля отрыв от соперников позади был чуть больше, и он лучше сохранил шины – это дало ему преимущество от тактики одн

Обманный вызов в боксы, на который отреагировал Red Bull Racing, – это потрясающее. Безусловно, мы сработали как надо, все сделали правильно. Я рад за команду.

Ferrari жёстко критикуют за ошибки в стратегии. Но я знаю, что наши ребята способны работать очень хорошо», – цитирует Бинотто издание RacingNews365.

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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