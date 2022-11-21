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6 часов назад

Макс Ферстаппен не исключил, что уйдёт из Формулы 1 после 2028 года

autosport.com.ru

Двукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен допустил, что его нынешний контракт с Red Bull Racing станет последним.

Ферстаппен назвал возможный год ухода из Формулы 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Соглашение голландца с командой рассчитано до 2028 года включительно.

«Не знаю, чем буду заниматься после завершения моего нынешнего контракта с командой. Посмотрим, как хорошо мы будет выступать в 2028 году. Мне некуда торопиться и нет необходимости сейчас принимать какие-то резкие решения.

Я рад участвовать в Формуле 1 и горжусь своими достижениями. С другой стороны, есть и минусы – как, пример, постоянные перелёты и разъезды. График гонок очень интенсивный. В какой-то момент любой пилот задаётся вопросом:

«Что для меня важнее? Гонки или семья». Когда задамся таким вопросом, тогда и решу, что делать дальше», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

В 2028 году голландскому гонщику будет 31 год.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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