Ферстаппен назвал возможный год ухода из Формулы 1

Двукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен допустил, что его нынешний контракт с Red Bull Racing станет последним.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Соглашение голландца с командой рассчитано до 2028 года включительно.

«Не знаю, чем буду заниматься после завершения моего нынешнего контракта с командой. Посмотрим, как хорошо мы будет выступать в 2028 году. Мне некуда торопиться и нет необходимости сейчас принимать какие-то резкие решения.

Я рад участвовать в Формуле 1 и горжусь своими достижениями. С другой стороны, есть и минусы – как, пример, постоянные перелёты и разъезды. График гонок очень интенсивный. В какой-то момент любой пилот задаётся вопросом:

«Что для меня важнее? Гонки или семья». Когда задамся таким вопросом, тогда и решу, что делать дальше», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.