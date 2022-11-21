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5 часов назад

Оруджев ответил на вопрос, мог ли Ферстаппен помочь Пересу стать вице-чемпионом

Чемпионат.com

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на вопрос, мог ли пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен помочь своему напарнику Серхио Пересу стать вице-чемпионом.

Оруджев рассказал, мог ли Ферстаппен помочь Пересу стать вице-чемпионом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пожалуй, что не мог. Если только нарочно не пропустить в первом повороте. Но в целом когда едешь быстрее всех, то странно специально замедляться и рисковать не выиграть гонку», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

По итогам Гран-при Абу-Даби Перес финишировал третьим, а Ферстаппен одержал победу. Серхио на тактике двух пит-стопов не удалось догнать пилота «Феррари» Шарля Леклера, финишировавшего вторым. Перед гонкой в Абу-Даби между Пересом и Леклером было равенство очков, так что второе место на финише заезда принесло Леклеру звание вице-чемпиона сезоан-2022.

Автоспорт,Егор Оруджев,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,Ferrari,Лукойл,
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