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8 часов назад

Мик Шумахер о столкновении с Латифи: «Я его не видел»

Sports.ru

Мик Шумахер объяснил столкновение с Николасом Латифи на Гран-при Абу-Даби.

Мик Шумахер о столкновении с Латифи: «Я его не видел»
Фото: Sports.ruSports.ru

Шумахера наказали потерей пяти секунд, он завершил последнюю гонку за «Хаас» 16-м. Гонщик «Уильямса» продолжил заезд после контакта с Миком, однако на заключительных кругах сошел.

«В этих машинах обзор не очень большой. Шины очень высокие, руль у лица. Он немного перетормозил, широко заехал, а затем вернулся на трассу. Честно говоря, я тако

И я просто его не видел. Это расстраивает. В то же время мне удалось проехать хорошие круги, но ближе к финишу шины закончились. Разочаровывающая гонка, однако мы будем смотреть вперед. Справедлив ли штраф? Если честно, мне все равно», – сказал Мик после финиша.

Шумахер рассказал, испытывал ли особые чувства во время гонки:

«На самом деле нет – меня это удивило. Не было ощущения, что это заключительная гонка сезона. И не чувствовалось, что это последний Гран-при для меня. Повторюсь, я настроен на возвращение

Я показал свой темп, и многие в паддоке довольны моим развитием. Я уверен, что это позволит вести переговоры с командами».

Мик не стал подтверждать, что обеспечил себе место запасного в «Ф-1» на 2023 год, ответив «вы узнаете». Предполагается, что Шумахер присоединится к «Мерседесу».

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