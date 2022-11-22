Мик Шумахер о столкновении с Латифи: «Я его не видел»

Мик Шумахер объяснил столкновение с Николасом Латифи на Гран-при Абу-Даби.

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Шумахера наказали потерей пяти секунд, он завершил последнюю гонку за «Хаас» 16-м. Гонщик «Уильямса» продолжил заезд после контакта с Миком, однако на заключительных кругах сошел.

«В этих машинах обзор не очень большой. Шины очень высокие, руль у лица. Он немного перетормозил, широко заехал, а затем вернулся на трассу. Честно говоря, я тако

И я просто его не видел. Это расстраивает. В то же время мне удалось проехать хорошие круги, но ближе к финишу шины закончились. Разочаровывающая гонка, однако мы будем смотреть вперед. Справедлив ли штраф? Если честно, мне все равно», – сказал Мик после финиша.

Шумахер рассказал, испытывал ли особые чувства во время гонки:

«На самом деле нет – меня это удивило. Не было ощущения, что это заключительная гонка сезона. И не чувствовалось, что это последний Гран-при для меня. Повторюсь, я настроен на возвращение

Я показал свой темп, и многие в паддоке довольны моим развитием. Я уверен, что это позволит вести переговоры с командами».