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10 часов назад

Ральф Шумахер назвал неожиданного кандидата на борьбу за титулы в 2023 году

autosport.com.ru

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер предсказал трехстороннюю битву за чемпионство в следующем году, к которой может присоединиться Alpine.

Ральф Шумахер назвал неожиданного кандидата на борьбу за титулы в 2023 году
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Я думаю, что в следующем году битва будет трёхсторонней, – написал Шумахер в своей колонке на Sky Deutschland. – Но я немного удивлен тем, что у Mercedes снова возникли проблемы в последней гонке в Абу-Даби. Я думал, что они будут сильнее, а Ferrari слабее. В Mercedes явно ещё не полностью осозн

У Red Bull будет ещё большая проблема в следующем сезоне, потому что у них меньше времени на тесты в аэродинамической трубе и CFD из-за штрафа за превышение бюджета. Это будет преследовать их во время разработки автомобиля не только на 2023 год, но и на 2024 год.

Кроме того, сейчас потихоньку подтягиваются команды меньшего размера, у которых из-за ограничения бюджета появляется всё больше и больше шансов приблизиться к лидерам. Будет интересно посмотреть, как команды справятся с этим и кто из них сможет сделать больший шаг вперед. Например, в наступающем году нельзя недооценивать Alpine.

Что касается Alpine, возникает вопрос, насколько сильно они пострадают от ухода Алонсо. Испанец определенно привнёс что-то в команду в этом году. Посмотрим, насколько далеко смогут продвинуть команду Эстебан Окон и Пьер Гасли. Но с точки зрения скорости Alpine в этом году была очень хороша. Мотор неплох, они могут опираться на него, развивать шасси в рамках ограниченного бюджета и стать ближе к командам, стоящими перед ними».

Автоспорт,Пьер Гасли,Ferrari,
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