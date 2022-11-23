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10 часов назад

Чемпионский номер КАМАЗ на Дакаре отдали аутсайдеру

autosport.com.ru

Чемпионский номер команды КАМАЗ-мастер, отказавшейся от участия в Дакаре-2023, отдали прошлогоднему новичку категории Кису Колену, финишировавшему 13-м.

Чемпионский номер КАМАЗ на Дакаре отдали аутсайдеру
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Раньше Колен выступал в категории квадроциклов, запомнившись болельщикам по скандалу в 2018-м. Тогда голландский гонщик обещал засудить Карлоса Сайнса-старшего за то, что тот сбил его и даже не остановился.

Напомним, что КАМАЗ-мастер отказалась от участия в Дакаре из-за необходимости подписывать анкету FIA, осуждающую российскую спецоперацию в Украине.

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