Чемпионский номер КАМАЗ на Дакаре отдали аутсайдеру

Чемпионский номер команды КАМАЗ-мастер, отказавшейся от участия в Дакаре-2023, отдали прошлогоднему новичку категории Кису Колену, финишировавшему 13-м.
Раньше Колен выступал в категории квадроциклов, запомнившись болельщикам по скандалу в 2018-м. Тогда голландский гонщик обещал засудить Карлоса Сайнса-старшего за то, что тот сбил его и даже не остановился.
Напомним, что КАМАЗ-мастер отказалась от участия в Дакаре из-за необходимости подписывать анкету FIA, осуждающую российскую спецоперацию в Украине.