Даниэль Риккардо: Я боялся разлюбить гонки

Вернувшийся в Red Bull Racing Даниэль Риккардо объяснил своё решение вновь подписать контракт с командой из Милтон-Кинса.
В 2023 году австралиец будет третьим пилотом «Красных Быков». И хотя он не будет задействован непосредственно в гонках и даже не собирается приезжать на все этапы, свои собственные задачи Дэн рассчитывает выполнить.
«Это способ оставаться вовлечённым в процесс, – сказал Риккардо в комментарии для Speedcafe. – Во второй половине сезона я понял, что мне просто нужно было немного отойти в сторону, перестроиться, немного перезагрузиться, а также просто заново сильно полюбить гонки. Если у вас этого нет на таком уровне, становится невозможно отдавать должное ни себе, ни окружающим. Я не говорю, что потерял любовь, но я боялся
Гонки – это привилегия, но они также требуют отдачи. Мы действительно хороши в том, что мы делаем, но мы всё равно люди, и мы порой устаём. И на таком уровне это опасно – вы не можете работать на 99 процентов, и я действительно чувствовал, что боюсь не проявить себя в полной мере.
Мы вели переговоры и с другими командами, и я сказал: «Хорошо, если я не в гонках, то позвольте мне быть в одной лучших команд». Приятно находиться в среди победителей, в такой обстановке многому учишься. Даже если они сами не смогут предоставить место на стартовой решётке, то хотя бы помогут найти его где-то ещё. К тому же, это помогает вам оставаться узнаваемым и не быть забытым».