Даниэль Риккардо: Я боялся разлюбить гонки

Вернувшийся в Red Bull Racing Даниэль Риккардо объяснил своё решение вновь подписать контракт с командой из Милтон-Кинса.

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В 2023 году австралиец будет третьим пилотом «Красных Быков». И хотя он не будет задействован непосредственно в гонках и даже не собирается приезжать на все этапы, свои собственные задачи Дэн рассчитывает выполнить.

«Это способ оставаться вовлечённым в процесс, – сказал Риккардо в комментарии для Speedcafe. – Во второй половине сезона я понял, что мне просто нужно было немного отойти в сторону, перестроиться, немного перезагрузиться, а также просто заново сильно полюбить гонки. Если у вас этого нет на таком уровне, становится невозможно отдавать должное ни себе, ни окружающим. Я не говорю, что потерял любовь, но я боялся

Гонки – это привилегия, но они также требуют отдачи. Мы действительно хороши в том, что мы делаем, но мы всё равно люди, и мы порой устаём. И на таком уровне это опасно – вы не можете работать на 99 процентов, и я действительно чувствовал, что боюсь не проявить себя в полной мере.