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8 часов назад

Источник: В Ferrari не хотят признавать Red Bull Racing новым мотористом

autosport.com.ru

Команда Ferrari может не признать Red Bull Racing новым производителем силовых установок в 2026 году.

В Ferrari не хотят признавать Red Bull Racing новым мотористом
Фото: Autosport.com.ruAutosport.com.ru

Несмотря на официальный уход компании Honda из Формулы 1 по окончании сезона-2021, команда из Милтон-Кинса продолжает пользоваться поддержкой японцев. Она создала моторостроительное подразделение Red Bull Powertrains, которое к полной самостоятельности перейдёт только в 2026 году, если австрийцы к тому времени не найдут нового технического партнёра.

Это позволит Red Bull Racing заявиться как новому производителю силовых установок и получить ряд послаблений, например, в виде увеличенного лимита бюджета. Однако, по информации итальянской прессы, резко против этого настроены в Маранелло, где намерены воспользоваться правом-вето, которое есть у Ferrari как у одной из самых заслуженных команд.

Никаких официальных комментариев по этому поводу не одна из сторон пока не давала.

Автоспорт,Ferrari,
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