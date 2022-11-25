ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Хельмут Марко подтвердил, что может покинуть Red Bull после смерти Матешица

autosport.com.ru

Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко рассказал о своих планах на будущее в команде после смерти Дитриха Матешица.

Хельмут Марко подтвердил, что может покинуть Red Bull после смерти Матешица
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Владелец Red Bull скончался в октябре после продолжительной болезни, а Марко долгое время был его другом и советником по вопросам автоспорта.

«Я всегда хорошо выполнял свои обязанности благодаря связи с Дитрихом Матешицем – провидцем, который видел картину в целом, – объяснил австриец в интервью Laola1. – Если атмосфера в команде перестанет меня устраивать, то для меня не будет проблемой просто уйти. Во мне всё ещё горит огонь, но я независим и могу покинуть команду в

Оба акционера [сын Матешица Марк и таиландские владельцы Red Bull – прим. AUTOSPORT.com.ru] твёрдо убеждены в том, что Формула 1 для них – самый сильный инструмент с точки зрения маркетинга. Это факт, который никто не подвергает сомнению».

Автоспорт,Хельмут Марко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители