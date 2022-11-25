Хельмут Марко подтвердил, что может покинуть Red Bull после смерти Матешица

«Я всегда хорошо выполнял свои обязанности благодаря связи с Дитрихом Матешицем – провидцем, который видел картину в целом, – объяснил австриец в интервью Laola1. – Если атмосфера в команде перестанет меня устраивать, то для меня не будет проблемой просто уйти. Во мне всё ещё горит огонь, но я независим и могу покинуть команду в