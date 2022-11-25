Хельмут Марко подтвердил, что может покинуть Red Bull после смерти Матешица

Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко рассказал о своих планах на будущее в команде после смерти Дитриха Матешица.
Владелец Red Bull скончался в октябре после продолжительной болезни, а Марко долгое время был его другом и советником по вопросам автоспорта.
«Я всегда хорошо выполнял свои обязанности благодаря связи с Дитрихом Матешицем – провидцем, который видел картину в целом, – объяснил австриец в интервью Laola1. – Если атмосфера в команде перестанет меня устраивать, то для меня не будет проблемой просто уйти. Во мне всё ещё горит огонь, но я независим и могу покинуть команду в
Оба акционера [сын Матешица Марк и таиландские владельцы Red Bull – прим. AUTOSPORT.com.ru] твёрдо убеждены в том, что Формула 1 для них – самый сильный инструмент с точки зрения маркетинга. Это факт, который никто не подвергает сомнению».