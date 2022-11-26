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57 минут назад

Макс Ферстаппен объяснил, почему не будет гоняться в Формуле 1 до 40 лет

autosport.com.ru

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен категорически исключил участие в Формуле 1 до 41 года по примеру Фернандо Алонсо. 25-летний голландец заверил, что точно не задержится в чемпионате на такой срок.

Ферстаппен объяснил, почему не будет гоняться в Формуле 1 до 40 лет
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Нет, я точно не буду участвовать в Формуле 1 до 41 года, как Фернандо Алонсо. Не в Ф1 точно. Нет, без вариантов!» – сказал Ферстаппен в интервью Viaplay.

Свою позицию двукратный чемпион мира объяснил слишком напряженным графиком гонок:

«В календаре стало слишком много этапов. Не представляю, как можно гоняться до 41 года при таком графике. В этом ли всё дело? Да, ведь хочется заниматься и чем-то другим»

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Фернандо Алонсо,
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