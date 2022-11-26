Ферстаппен объяснил, почему не будет гоняться в Формуле 1 до 40 лет

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен категорически исключил участие в Формуле 1 до 41 года по примеру Фернандо Алонсо . 25-летний голландец заверил, что точно не задержится в чемпионате на такой срок.

«Нет, я точно не буду участвовать в Формуле 1 до 41 года, как Фернандо Алонсо. Не в Ф1 точно. Нет, без вариантов!» – сказал Ферстаппен в интервью Viaplay.

«В календаре стало слишком много этапов. Не представляю, как можно гоняться до 41 года при таком графике. В этом ли всё дело? Да, ведь хочется заниматься и чем-то другим»