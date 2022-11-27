Почему ФИФА запретила гонщику «Мерседеса» нанести изображение кубка мира на шлем?

Будущий чемпион Ф-1 всего лишь хотел отблагодарить родную сборную. У итальянца за восемь лет до него проблем не возникло.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Чемпионат мира по футболу – одно из главных событий на планете Земля. Немудрено, что прикоснуться к мундиалю жаждут даже те, кто не имеет к футболу практически никакого отношения – в том числе и гонщики.

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Одна из таких историй произошла в преддверии Гран-при Германии 2014 года. Пилот «Мерседеса» Нико Росберг оригинальным образом планировал отпраздновать победу своей сборной на чемпионате мира по футболу, однако ФИФА инициативу гонщика не оценила, в результате чего разгорелся громкий скандал.

Росберг изобразил кубок мира на шлеме — ФИФА тут же отреагировала.

13 июля 2014 года многие немцы запомнят на всю жизнь. В этот день на легендарном стадионе «Маракана» состоялся финальный матч чемпионата мира между Германией и Аргентиной. По истечении 90 минут болельщики забитых голов не увидели – матч перешёл в дополнительное время. В экстра-тайме сказал своё слово вышедший со скамейки запасных Марио Гётце: на 113-й минуте форвард бундестим открыл счёт. На выстрел немцев Аргентина ответить не смогла: сборная Германии в четвёртый раз выиграла первенство планеты.

Ровно через неделю после победы бундестим трасса «Хоккенхаймринг» принимала Гран-при Германии Формулы-1. Для немецких пилотов это был идеальный момент, чтобы отдать дань уважения героям-футболистам перед домашними трибунами. Себастьян Феттель, например, изобразил на своём шлеме эмблему Немецкой федерации футбола, а также единицу (под первым номером он выступал на правах действующего чемпиона), окрашенную в цвета национального флага.

Ещё одним пилотом, пожелавшим запечатлеть триумф футбольной сборной, стал Нико Росберг. По сравнению с Себом пилот «Мерседеса» подготовил куда более концептуальный дизайн. Согласно задумке, на окрашенной в цвета национального флага верхней части шлема должен был красоваться кубок мира.

Незадолго до начала гоночного уикенда на «Хоккенхаймринге» Росберг представил торжественный дизайн шлема в социальных сетях. Болельщики, как формульные, так и футбольные, пришли в восторг от инициативы Нико, однако, помимо простых зрителей, на новый шлем немецкого гонщика отреагировала также и ФИФА. В Международной федерации футбола дизайн шлема, мягко говоря, не оценили. Футбольные чиновники посчитали недопустимым использование изображения атрибутов чемпионата мира (коим является кубок Жюля Риме) и потребовали от немецкого гонщика изменить дизайн шлема.

«Любое несанкционированное использование официальных знаков ФИФА не только подрывает целостность чемпионата мира по футболу и его маркетинговой программы, но и ставит под вопрос интересы мирового футбольного сообщества», – заявили в Международной федерации футбола.

Помимо всего прочего, ФИФА обвинила Росберга в несанкционированном использовании своей интеллектуальной собственности в коммерческом контексте. Проще говоря, футбольных чиновников возмутил не только сам факт эксплуатации образа кубка мира, но и место, где он должен был быть изображён. Дело в том, что шлем Росберга – это не какое-нибудь абстрактное место, а защитная экипировка пилота команды «Мерседес» – автомобильного гиганта, являющегося коммерческим брендом.

Назревал серьёзный конфликт интересов, где с одной стороны находилась одна из самых могущественных спортивных организаций мира, а с другой – всемирно известный автомобильный концерн. Поэтому Росбергу ничего не оставалось, кроме как убрать запрещённый кубок мира со своего шлема. Вместо всемирно известного трофея Нико изобразил четыре звезды, которые символизировали четыре победы сборной Германии на чемпионатах мира по футболу.

Росберг на пресс-конференциях не скрывал своего разочарования по поводу излишней принципиальности со стороны ФИФА. Помимо гонщика, негодовали также и фанаты, обвинявшие футбольную федерацию в политике двойных стандартов. Дело в том, что на Гран-при Франции 2006 года Ярно Трулли также приготовил шлем, на котором был изображён кубок мира в честь победы сборной Италии на мундиале. В тот раз никаких претензий со стороны ФИФА в адрес итальянского пилота не последовало. Но в 2014-м футбольные чиновники вдруг вспомнили, что кубок мира – это товарный знак и абы кому эксплуатировать его нельзя.

Росберг проиграл чемпионат 2014 года. Удивительно, но гонщикам не везёт в год триумфа их футбольной сборной

Гоночный уикенд на родном «Хоккенхаймринге» сложился для Росберга как нельзя лучше: в субботу он выиграл квалификацию, а на следующий день первым пересёк финишную черту в гонке, уверено пролидировав от старта до финиша. Победа в Германии позволила Нико упрочить лидерство в личном зачёте.

Впрочем, повторить успех футбольной сборной Росбергу в том сезоне так и не удалось – чемпионом стал Хэмилтон. Кстати, в проигрыше немецкого пилота можно найти достаточно интересную закономерность. Дело в том, что никогда ещё не было такого, чтобы в один год чемпионат мира по футболу и первенство Формулы-1 выигрывали представители одной и той же страны.

Причём в определённые сезоны были неплохие шансы на падение данного проклятия, но каждый раз происходили разного рода события. Например, в 2010-м неудачная тактика «Феррари» в Абу-Даби не позволила Фернандо Алонсо продолжить фестиваль испанских побед. В 1994-м трагически погиб Айртон Сенна, который по праву считался главным фаворитом сезона (к слову, сборная Бразилии посвятила победу на ЧМ великому гонщику). В 1978-м новоиспечённый лидер «Скудерии» Карлос Ройтеманн не смог ничего противопоставить пилотам «Лотуса». А в 1966-м целая плеяда великих британцев (Хилл, Кларк, Сёртис, Стюарт) проиграла австралийцу Брэбему в споре за чемпионскую корону.