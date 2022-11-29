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1 час назад

Мик Дуэн считает, что Формула 1 переживёт уход Себастьяна Феттеля

autosport.com.ru

Пятикратный чемпион мира MotoGP Мик Дуэн, чей 19-летний сын Джек выступает в Формуле 2, уверен, что Ф1 ничего не потеряет с уходом Себастьяна Феттеля.

Мик Дуэн считает, что Формула 1 переживёт уход Себастьяна Феттеля
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Прошедший сезон стал последним для четырёхкратного чемпиона мира. А Даниэль Риккардо взял временный, как он сам рассчитывает, отпуск, и в следующем году будет резервным пилотом Red Bull Racing.

«Когда я или кто-то ещё уходил, люди также спрашивали: «Как спорт будет существовать дальше?», – сказал 57-летний австралиец голландскому журналу Formule 1. – Так всегда происходит, но спорт всегда продолжается. Жаль, что уходят талантливые гонщики, но это хорошо для спорта. Иначе он просто умер бы с уходом всех ярк

Конечно, Формуле 1 тяжело терять сразу двух таких великих персонажей, как Феттель и Риккардо. Но в любом случае спорт всегда больше, чем один или два гонщика. Спорт всегда будет порождать новых личностей. В паддоке каждый – личность».

Автоспорт,Даниэль Риккардо,Себастьян Феттель,
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