Мик Дуэн считает, что Формула 1 переживёт уход Себастьяна Феттеля

«Когда я или кто-то ещё уходил, люди также спрашивали: «Как спорт будет существовать дальше?», – сказал 57-летний австралиец голландскому журналу Formule 1. – Так всегда происходит, но спорт всегда продолжается. Жаль, что уходят талантливые гонщики, но это хорошо для спорта. Иначе он просто умер бы с уходом всех ярк