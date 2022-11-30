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55 минут назад

Формула Е: Раст и Хьюз будут выступать за McLaren

F1News.ruиещё 1

Команда NEOM McLaren, готовящаяся к дебюту в Формуле Е, объявила состав на предстоящий сезон.

Формула Е: Раст и Хьюз будут выступать за McLaren
Фото: f1news.ruf1news.ru

Компанию Рене Расту, о подписании контракта с которым было известно заранее, составит Джейк Хьюз. Предыдущие два сезона Хьюз был резервным гонщиком Mercedes, а теперь получил шанс провести полный сезон в электрической серии.

Зак Браун, руководитель McLaren Racing:

«Я рад объявить о составе нашей команды в её дебютном сезоне в Формуле Е. У Джейка богатый и успешный опыт выступлений в «формулах», кроме того он уже знаком с Формулой Е, будучи резервным гонщиком.

У Рене богатый опыт выступлений в различных гоночных сериях, в том числе и в Формуле Е. Я считаю, что такая пара пилотов критически важна для нашей команды и поможет становлению в первый сезон NEOM McLaren».

Автоспорт,
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