Шварцман рассказал об ощущениях от пилотирования авто Ф-1

Кроме того, необходимо обладать отменными физическими кондициями, потому что на каждом круге испытываешь большие перегрузки. Примерно в 3-4 g. Так что это тоже определённый вызов для тела, которое как бы спрашивает: «Что вообще происходит? Куда мы летим?» Если не ошибаюсь, пилот самолёта испытывает перегрузки в 6-7 g. В нашем случае не как в самолёте, но тоже много. Но на самом деле это здорово. А ещё классно, что вокруг много выдающихся пилотов Формулы-1. Когда я впервые выехал на трассу, было круто», — сказал Шварцман в эфире Twitch-канала FerrariEsports.