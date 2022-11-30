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1 час назад

Зак Браун: С Red Bull у Риккардо будет шанс вернуться к гонкам

autosport.com.ru

Генеральный директор McLaren Зак Браун убеждён, что переход в Red Bull Racing даст Даниэлю Риккардо хороший шанс на возвращения на стартовую решётку.

Зак Браун: С Red Bull у Риккардо будет шанс вернуться к гонкам
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После досрочного расторжения контракта с командой из Уокинга австралиец вернётся в стан «Красных Быков» в качестве резервного пилота в 2023 году. И хотя некоторые эксперты задаются вопросом, выбрал ли Риккардо лучший путь, Браун в этом уверен.

«Посмотрите, что произошло с Ником [де Врисом] после одной хорошей гонки, – привёл пример Браун в разговоре с британским Аutosport. – Внезапно он стал желанным кандидатом для многих команд. Поэтому, если один из парней в Red Bull по какой-то причине не сможет выйти на трассу, а Риккардо запрыгнет в машину и внезапно приведёт её на нужное место, ситуация для него может быстро измениться».

На вопрос, считает ли он, что шанс выступить с Red Bull лучше, чем постоянное место в Haas, Браун ответил так: «Трудно сказать. В каком-то смысле, если ты приходишь в Haas и побеждаешь Магнуссена, это один из способов вернуться на радар. В другом же случае, если пилот Red Bull заболевает коронавирусом, то ты садишься за руль машины-победителя, выигрываешь гонку и возвращаешься на стартовую решётку».

Автоспорт,Даниэль Риккардо,
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