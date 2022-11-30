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2 часа назад

Никита Мазепин: вернуться в Формулу-1 реально

Betassist

Motorsport Никита Мазепин: вернуться в Формулу-1 реально

Никита Мазепин: вернуться в Формулу-1 реально
Фото: betassist.rubetassist.ru

Россиянин мечтает когда-нибудь ещё посидеть за рулём боевого болида «Королевских гонок».

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин оценил шансы вернуться в «Королевские гонки».

«Вернуться в Формулу-1 реально. Вопрос, насколько долго затянется ситуация на Украине. Со своей стороны сейчас я нахожусь в нужном месте, в нужной физической форме для того, чтобы вернуться туда. В то же время мне не хватает опыта за рулём, и это самая важная причина. Однако я верю, что если один раз научился ездить на болиде Формулы-1, то у меня будет возможность и во второй раз это сделать», — приводит слова Мазепина «Татар-информ».

«Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Данное решение было принято из-за политической ситуации на Украине.

Примечательно, что американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий», где заместителем председателя совета директоров является Дмитрий Мазепин, отец Никиты.

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