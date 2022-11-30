Никита Мазепин: вернуться в Формулу-1 реально

«Вернуться в Формулу-1 реально. Вопрос, насколько долго затянется ситуация на Украине. Со своей стороны сейчас я нахожусь в нужном месте, в нужной физической форме для того, чтобы вернуться туда. В то же время мне не хватает опыта за рулём, и это самая важная причина. Однако я верю, что если один раз научился ездить на болиде Формулы-1, то у меня будет возможность и во второй раз это сделать», — приводит слова Мазепина «Татар-информ».