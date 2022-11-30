Никита Мазепин высказался о женщинах в автоспорте

«Я сторонник того, чтобы спорт был доступным для всех, не только в финансовом плане, но и во всём остальном. Поверьте, за свою карьеру я встречал много быстрых девчонок, которые на удивление, по моим понятиям, обладали очень крутым мастерством. Думаю, что попадание женщин в Формулу-1 это лишь вопрос времени», — приводит слова Мазепина «Татар-информ».