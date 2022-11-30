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2 часа назад

Никита Мазепин высказался о женщинах в автоспорте и их перспективах в Формуле-1

Чемпионат.com

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мнением о женщинах в автоспорте. Никита признался, что является сторонником того, чтобы спорт был доступным для всех, а также заявил, что появление девушек в Формуле-1 лишь вопрос времени.

Никита Мазепин высказался о женщинах в автоспорте
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Я сторонник того, чтобы спорт был доступным для всех, не только в финансовом плане, но и во всём остальном. Поверьте, за свою карьеру я встречал много быстрых девчонок, которые на удивление, по моим понятиям, обладали очень крутым мастерством. Думаю, что попадание женщин в Формулу-1 это лишь вопрос времени», — приводит слова Мазепина «Татар-информ».

Автоспорт,Никита Мазепин,
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