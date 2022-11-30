Ренкен предложил «Феррари» неожиданного кандидата на замену Бинотто

«Проверенный гонщик с твердым пониманием Формулы-1, хорошо разбирающийся в итальянской (семейной и более широкой) политике, свободно говорящий по-итальянски, проживший там много лет, известный всем крупным игрокам, досконально понимающий политику Формулы-1, управляющий огромными зарплатными ведомостями и, что очень важно, доступный прямо сейчас.