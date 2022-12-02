В Формуле-1 предложили замедлять лидера гонки ради зрелищности

Промоутеры продолжают выдумывать нелепицы.

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Владельцы Формулы-1 ненавидят гонки. Никак иначе не объяснить то, что они продолжают выдумывать разные нелепицы для повышения зрелищности.

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Исторического финала сезона-2021, пусть и спровоцированного потерявшейся в правилах дирекцией гонки, было мало. Техническая революция сезона-2022, гениальный чемпион мира, которого будут сравнивать с Шумахером и Сенной, драмы в «Феррари», борьба Хэмилтона с Расселлом, переход Алонсо, уход Феттеля — это всё не то.

Проблема, понимаете ли, в том, что в отдельных гонках пилоты побеждают со слишком большими отрывами. Промоутерам скучно. Давайте, говорят они, придумаем что-нибудь, чтобы борьба была плотнее. Ну а что? Это ведь и правда благое дело — плотная борьба.

Этим вопросом в паддоке заняты уже больше четверти века: ещё в середине 90-х специалисты рассуждали, что нужно уменьшить завихрения позади машины, чтобы её проще было преследовать. В итоге в 2010-х в Формуле-1 появилась система DRS — мера столь же коварная, сколь и антиспортивная.

Гонщику, который в теории должен искать возможности для обгона, идти на риск, за доли секунды взвешивать за и против, DRS позволяет дождаться прямой и проехать мимо. Это не обгон, а его имитация. Не в Liberty Media это придумали, но им нравится. А давайте, говорит Росс Браун, который ещё год назад надеялся, что шасси 2022 года позволят избавиться от этой плохой идеи, попробуем «обратный DRS».

В Формуле-1 готовят к 2026 году новый технический регламент, и одной из его новинок может стать управляемая по ходу движения аэродинамика. В нужный момент пилот сможет увеличить угол атаки антикрыла, чтобы получить больше сцепления в поворотах, а затем — уменьшить его и эффективнее разогнаться на прямых.

Сама по себе идея выглядит интересно, однако вместе с ней, по словам Брауна, может появиться инструмент уменьшения прижимной силы у лидера гонки — если его отрыв от преследователей слишком велик и господа из Liberty Media заскучали. То есть буквально приподнимать лидирующему пилоту антикрылья, чтобы тому пришлось раньше тормозить и в поворотах он ехал помедленнее.

Вероятно, речь идёт о неком удалённом механизме — чтобы воспользоваться им в тот момент, когда отрыв лидера будет слишком велик, но господ из Liberty ещё можно разбудить. То есть речь о том, чтобы из какого-то офиса контролировать каждую машину и произвольно регулировать скорость?

Звучит как-то сложновато. Уже ведь существуют простые инструменты: штрафы, которые стюарды выносят, руководствуясь некой секретной логикой. 10 секунд лидеру за то, что он лидер, и гонка заиграет совсем другими красками!

Можно выбирать штраф в случайном порядке — вплоть до дисквалификации. Решил выиграть? Готов рискнуть? Уверен, что мы не поставим тебя за сейфти-каром позади всех? Просто ради интриги. Ну, ладно, езжай, но в сентябре мы изучим финансы твоей команды и посмотрим, кого сделать чемпионом.

Кажется, в Liberty Media видят Формулу-1 как своего рода сериал, в котором шоураннер подогревает интригу перед финальным эпизодом года и затем переворачивает всё по своему вкусу. Действо, цель которого — держать зрителя в напряжении до последней секунды.

Но в спорте цель в том, чтобы определить сильнейшего. Например, в футболе не удаляют на последних минутах побеждающей команды, чтобы добавить концовке интриги. На марафонца не навешивают гири, потому что он слишком далеко убежал от преследователей.

Господ из Liberty Media это не слишком волнует — они ненавидят гонки. По крайней мере, те, в которых команды сами разрабатывают машины. Возможно, ответ на все вопросы промоутеров — унификация болидов.