Мик Шумахер: Я сделал всё возможное в Haas

После двух лет в чемпионате сын Михаэля Шумахера остался без места в Формуле 1. В Haas ему предпочли Нико Хюлькенберга , а вакансий в других командах нет.

«Считаю, что я хорошо справился со своей работой, – приводит слова Шумахера-младшего Motorsport-Total. – В этом году у меня были взлёты и падения, но самое главное – я прогрессировал. Не забывайте, что я второй сезон выступал

Я даже не знаю, можно ли назвать сезон-2021 для меня дебютным, учитывая, как далеко мы находились от всех остальных команд. В этом году я привыкал к борьбе с другими пилотами, и думаю, что в конце концов научился вести себя в середине пелотона. Я сделал всё возможное».