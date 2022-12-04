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1 час назад

Мик Шумахер: Я сделал всё возможное в Haas

autosport.com.ruиещё 1

Бывший гонщик Haas Мик Шумахер заявил, что добился максимума в сезоне-2022 и заслуживал остаться в американской команде

Мик Шумахер: Я сделал всё возможное в Haas
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После двух лет в чемпионате сын Михаэля Шумахера остался без места в Формуле 1. В Haas ему предпочли Нико Хюлькенберга, а вакансий в других командах нет.

«Считаю, что я хорошо справился со своей работой, – приводит слова Шумахера-младшего Motorsport-Total. – В этом году у меня были взлёты и падения, но самое главное – я прогрессировал. Не забывайте, что я второй сезон выступал

Я даже не знаю, можно ли назвать сезон-2021 для меня дебютным, учитывая, как далеко мы находились от всех остальных команд. В этом году я привыкал к борьбе с другими пилотами, и думаю, что в конце концов научился вести себя в середине пелотона. Я сделал всё возможное».

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