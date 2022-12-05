Ферстаппен: Марко тяжело переживал смерть Матешица

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, как Хельмут Марко тяжело переживал смерть основателя и владельца Red Bull Дитриха Матешица.
Австрийский бизнесмен скончался на 79-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Новость о его смерти пришла перед началом квалификации Гран При США.
«Гоночный уик-энд в Остине, когда умер Дитрих Матешиц, был очень сложным для Red Bull Racing в эмоциональном плане. Я видел, как сложно Хельмуту, ведь он знал Дитриха
В тот уик-энд Хельмут носит тёмные очки, что обычно он не делает. Перед стартом гонки я пообещал ему, что выиграть в память о Дитрихе», – рассказал Ферстаппен в документальном фильме Viaplay Picture Perfect.