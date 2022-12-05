Хэмилтон признан лучшим британским гонщиком в 2022 году

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон получил премию Autosport Awards-2022 в номинации «Лучший британский гонщик».

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Минувший сезон стал худшим для рекордсмена по числу побед в Ф1. Льюис впервые за 15 лет участия ни разу не выиграл и ни разу не стартовал с поула, а в личном зачёте стал лишь шестым. В чемпионате он проиграл сразу две позиции своему молодому напарнику и соотечественнику Джорджу Расселу. Тем не менее именно Хэмилтон, а не Рассел стал лучшим в опросе болельщиков, организованном британским Autosport.

«Вероятно, Хэмилтон провёл свой худший сезон в Формуле 1 с 2009 года. Он никогда не оказывался так низко в чемпионате, и всё же он продемонстрировал свой класс. Семикратный чемпион мира сыграл ключевую роль в улучшении проблемной Mercedes W13. И когда машина была в порядке, он как правило оказался в первых рядах», – прокомментировали в Autosport выступление Хэмилтона в сезоне-2022.