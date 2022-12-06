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1 час назад

«Слишком много требуют». В Ferrari обвинили пилотов в повышенном износе шин

autosport.com.ru

Ведущий инженер Ferrari Джок Клиа заявил, что повышенный износ шин у F1-75 был связан не с особенностями машины, а с работой пилотов.

«Слишком много требуют». В Ferrari обвинили пилотов
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Итальянская команда начала год в статусе лидера, а Шарль Леклер выиграл две из трёх первых гонок. Помимо того, что у Ferrari была самая быстрая машина с точки зрения темпа, на начальных этапах сезона F1-75 изнашивала шины меньше, чем RB18. Однако позже Red Bull начала активно снижать вес своего автомобиля, и ко второй половине сезона именно у Ferrari чаще всего возникали проблемы с шинами.

«Честно говоря, не думаю, что повышение износа шин было связано с машиной. Нашей главной проблемой был темп, – сказал Клиа в интервью британскому Аutosport. – У нас есть два гонщика, которые несколько лет боролись за 12-е и 13-е места, и в начале года им выпал шанс сражаться на равных с Red Bull. Но потом соперники сократили отставание в две десятых секунды, и нам пришлось играть в догонялки. Я боюсь, именно это повлияло на износ шин – пилоты просто слишком хотели удержать своё место, когда темпа у машины для э

Когда у наших машин была хорошая скорость, степень износа была даже немного лучше, чем у Red Bull. Но к концу сезона начались проблемы – Шарль выходил на трассу и просто пытался не отставать от пилотов Red Bull, но их машина, к сожалению, немного быстрее. Конечно же, Шарлю очень трудно сказать: «Ладно, мне не хватает темпа, я просто отпущу его». Он – гонщик, и этого никогда не произойдет. Поэтому он давит на газ и требует от шин слишком много».

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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