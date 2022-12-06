«Слишком много требуют». В Ferrari обвинили пилотов

«Честно говоря, не думаю, что повышение износа шин было связано с машиной. Нашей главной проблемой был темп, – сказал Клиа в интервью британскому Аutosport. – У нас есть два гонщика, которые несколько лет боролись за 12-е и 13-е места, и в начале года им выпал шанс сражаться на равных с Red Bull. Но потом соперники сократили отставание в две десятых секунды, и нам пришлось играть в догонялки. Я боюсь, именно это повлияло на износ шин – пилоты просто слишком хотели удержать своё место, когда темпа у машины для э