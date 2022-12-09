"Сейчас понимаю, что мой подход был не совсем правильным" - Мик Шумахер

– Перед началом сезона у него вообще не было никаких ожиданий. В отличие от меня, ему было нечего терять. И сейчас, оглядываясь назад, я и правда могу заключить, что мой подход, вероятно, был не совсем правильным. В начале сезона мы ошиблись в работе с базовыми настройками болида, но потом сравнительно быстро смогли отыграться и наверстать упущенное, принимали верные решения. Мы начали с нуля. Я получил в свое распоряжение машину, которая подходила мне, только с Гран-при Канады – и начиная с этого момента мы двигались только вперед.