Опубликован официальный рейтинг гонщиков Формулы 1 2022 года

Официальный сайт Формулы 1 представил рейтинг лучших гонщиков в 2022 году.
После каждого из 22-х этапов пять экспертов выставляли пилотам оценки по десятибалльной шкале. По окончании сезона медиа-служба подсчитала средние баллы, и вот, что получилось.
Наивысшую среднюю оценку – 8,8 – получил двукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен. 0,6 балла голландцу уступил Шарль Леклер, а третью строчку поделили между собой два молодых британских гонщика Джордж Рассел и Ландо Норрис, опередившие своего титулованного соотечественника Льюис Хэмилтона.
Пятую строчку с Хэмилтоном разделил Фернандо Алонсо – у обоих чемпионов по 7,7 балла, что больше, чем у Серхио Переса и Карлоса Сайнса, выигравших гонки в сезоне-2022. Замкнули топ-10 рейтинга Эстебан Окон и Алекс Албон.
Топ-10 гонщиков Формулы 1 в 2022 году
1) Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 8,82) Шарль Леклер (Ferrari) – 8,23-4) Джордж Рассел (Mercedes) – 7,83-4) Ландо Норрис (McLaren) – 7,85-6) Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,75-6) Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,77-8) Серхио Перес (Red Bull Racing) – 7,37-8) Карлос Сайнс (Ferrari) – 7,39) Эстебан Окон (Alpine) – 7,210) Алекс Албон (Williams) – 7,0