Опубликован официальный рейтинг гонщиков Формулы 1 2022 года

Официальный сайт Формулы 1 представил рейтинг лучших гонщиков в 2022 году.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

После каждого из 22-х этапов пять экспертов выставляли пилотам оценки по десятибалльной шкале. По окончании сезона медиа-служба подсчитала средние баллы, и вот, что получилось.

Наивысшую среднюю оценку – 8,8 – получил двукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен. 0,6 балла голландцу уступил Шарль Леклер, а третью строчку поделили между собой два молодых британских гонщика Джордж Рассел и Ландо Норрис, опередившие своего титулованного соотечественника Льюис Хэмилтона.

Пятую строчку с Хэмилтоном разделил Фернандо Алонсо – у обоих чемпионов по 7,7 балла, что больше, чем у Серхио Переса и Карлоса Сайнса, выигравших гонки в сезоне-2022. Замкнули топ-10 рейтинга Эстебан Окон и Алекс Албон.

Топ-10 гонщиков Формулы 1 в 2022 году