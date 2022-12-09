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1 час назад

Опубликован официальный рейтинг гонщиков Формулы 1 2022 года

autosport.com.ru

Официальный сайт Формулы 1 представил рейтинг лучших гонщиков в 2022 году.

Опубликован официальный рейтинг гонщиков Формулы 1 2022 года
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После каждого из 22-х этапов пять экспертов выставляли пилотам оценки по десятибалльной шкале. По окончании сезона медиа-служба подсчитала средние баллы, и вот, что получилось.

Наивысшую среднюю оценку – 8,8 – получил двукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен. 0,6 балла голландцу уступил Шарль Леклер, а третью строчку поделили между собой два молодых британских гонщика Джордж Рассел и Ландо Норрис, опередившие своего титулованного соотечественника Льюис Хэмилтона.

Пятую строчку с Хэмилтоном разделил Фернандо Алонсо – у обоих чемпионов по 7,7 балла, что больше, чем у Серхио Переса и Карлоса Сайнса, выигравших гонки в сезоне-2022. Замкнули топ-10 рейтинга Эстебан Окон и Алекс Албон.

Топ-10 гонщиков Формулы 1 в 2022 году

1) Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 8,82) Шарль Леклер (Ferrari) – 8,23-4) Джордж Рассел (Mercedes) – 7,83-4) Ландо Норрис (McLaren) – 7,85-6) Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 7,75-6) Фернандо Алонсо (Alpine) – 7,77-8) Серхио Перес (Red Bull Racing) – 7,37-8) Карлос Сайнс (Ferrari) – 7,39) Эстебан Окон (Alpine) – 7,210) Алекс Албон (Williams) – 7,0

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