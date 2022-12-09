Ведущий инженер Ferrari назвал еще одну фатальную ошибку команды

«Я думаю, что распределение ресурсов было сильной стороной Red Bull в этом году, потому что они были достаточно гибкими, – сказал Клиа в интервью испанскому Motorsport. – Были моменты, когда они были похожи на Мухаммеда Али – вы держите их на расстоянии, они крутятся вокруг, а потом приближаются и сносят вас с ног. И вы такие: «Боже мой, как они это делают?». Я думаю, что это благодаря опыту борьбы за титул, который они приобрели в