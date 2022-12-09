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1 час назад

Ведущий инженер Ferrari: Мы слишком рано израсходовали бюджет на обновления

autosport.com.ru

Ведущий инженер Ferrari Джок Клиа заявил, что в 2022 году Red Bull Racing распорядилась своим бюджетом лучше, чем Скудерия.

Ведущий инженер Ferrari назвал еще одну фатальную ошибку команды
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Я думаю, что распределение ресурсов было сильной стороной Red Bull в этом году, потому что они были достаточно гибкими, – сказал Клиа в интервью испанскому Motorsport. – Были моменты, когда они были похожи на Мухаммеда Али – вы держите их на расстоянии, они крутятся вокруг, а потом приближаются и сносят вас с ног. И вы такие: «Боже мой, как они это делают?». Я думаю, что это благодаря опыту борьбы за титул, который они приобрели в

Главная трудность заключается в том, чтобы потратить деньги как можно эффективнее. И для этого нужно всё планировать заранее. Конечно, по ходу сезона вы понимаете, что, возможно, приняли несколько неверных решений на раннем этапе, чтобы в итоге привело к неприятным последствиям. Red Bull Racing проделала хорошую работу, реагируя на давление, но не упуская из виду тот факт, что им просто нужно было сосредоточиться на повышении эффективности машины.

Что касается нашей команды, мы сделали всё, что планировали. Да, мы отстали от Red Bull во второй половине года, а Mercedes оставил все крупные обновления напоследок. Получается, что мы начали слишком рано, Mercedes немного опоздала, а Red Bull нашла правильный баланс. И мы должны извлечь из этого урок».

Автоспорт,Мухаммед Али,Ferrari,
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