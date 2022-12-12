Баррикелло в 50 лет выиграл титул в главной гоночной серии Южной Америки

Экс гонщик «Формулы 1» Рубенс Баррикелло выиграл титул в бразильской серии сток каров Stock Car Pro Series.

Заключительная гонка сезона 2022 состоялась на автодроме в Интерлагосе. Перед ее стартом Баррикелло в общем зачете шел третьим. Соперники пилота Даниэль Серра и Габриэль Касагранде, опережавшие его в таблице, по ходу заезда сошли с дистанции.

Как сообщает stockproseries.com.br, узнав по радио о сходе конкурентов, Баррикелло заплакал прямо в автомобиле. Он сумел заработать очки на машине, которая была повреждена. Баррикелло выиграл чемпионство, опередив Серру на 14 очков.

Баррикелло выиграл серию второй раз в карьере (первый — в 2014 году). В 50 лет, 6 месяцев и 18 дней он стал самым возрастным чемпионом в истории Stock Car Pro Series, которая считается главной автоспортивной серией в Южной Америке.