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32 минуты назад

Баррикелло в 50 лет выиграл титул в главной гоночной серии Южной Америки

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Экс гонщик «Формулы 1» Рубенс Баррикелло выиграл титул в бразильской серии сток каров Stock Car Pro Series.

Баррикелло в 50 лет выиграл титул в главной гоночной серии Южной Америки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Заключительная гонка сезона 2022 состоялась на автодроме в Интерлагосе. Перед ее стартом Баррикелло в общем зачете шел третьим. Соперники пилота Даниэль Серра и Габриэль Касагранде, опережавшие его в таблице, по ходу заезда сошли с дистанции.

Как сообщает stockproseries.com.br, узнав по радио о сходе конкурентов, Баррикелло заплакал прямо в автомобиле. Он сумел заработать очки на машине, которая была повреждена. Баррикелло выиграл чемпионство, опередив Серру на 14 очков.

Баррикелло выиграл серию второй раз в карьере (первый — в 2014 году). В 50 лет, 6 месяцев и 18 дней он стал самым возрастным чемпионом в истории Stock Car Pro Series, которая считается главной автоспортивной серией в Южной Америке.

В «Формуле 1» Баррикелло — вице чемпион мира (2002 и 2004) и бронзовый призер (2001 и 2009). В 2000–2005 годах его напарником в «Феррари» был семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

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