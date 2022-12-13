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26 минут назад

Катар примет этап серии WEC

F1News.ru

Подписав долгосрочные контракты с Формулой 1 и MotoGP, в Катаре решили расширить график международных автоспортивных соревнований, подписав шестилетний контракт с организаторами серии WEC.

Катар примет этап гран-при по автогонкам
Фото: F1News.ruF1News.ru

Начиная с сезона 2024 года Катар будет принимать Пролог и первый этап сезона в чемпионате мира по гонкам на выносливость – на трассе Лосаил пройдут «6 часов Катара». С момента создания WEC в 2012 году Катар станет 13-й страной, принимающей этапы чемпионата мира. Дата проведения этапа вместе с полным календарем FIA WEC на 2024 год будет представлена на утверждение Всемирному совету по автоспорту FIA в следующем году.

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