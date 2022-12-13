Катар примет этап гран-при по автогонкам

Начиная с сезона 2024 года Катар будет принимать Пролог и первый этап сезона в чемпионате мира по гонкам на выносливость – на трассе Лосаил пройдут «6 часов Катара». С момента создания WEC в 2012 году Катар станет 13-й страной, принимающей этапы чемпионата мира. Дата проведения этапа вместе с полным календарем FIA WEC на 2024 год будет представлена на утверждение Всемирному совету по автоспорту FIA в следующем году.