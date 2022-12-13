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1 час назад

Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео»

Чемпионат.com

Французский специалист Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео». Об этом информирует пресс-служба команды. В швейцарском гоночном коллективе он проработает до января следующего года, после чего официально покинет должность.

Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео»
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Ранее сообщалось, что Фредерик может занять пост руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Бинотто, в свою очередь, уйдёт из «Скудерии» также в начале января следующего года.

В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. «Феррари» была второй (554 очка).

Автоспорт,Фредерик Вассер,Ferrari,
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