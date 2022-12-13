Французский специалист Фредерик Вассёр покинул пост руководителя «Альфа Ромео». Об этом информирует пресс-служба команды. В швейцарском гоночном коллективе он проработает до января следующего года, после чего официально покинет должность.

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Ранее сообщалось, что Фредерик может занять пост руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Бинотто, в свою очередь, уйдёт из «Скудерии» также в начале января следующего года.