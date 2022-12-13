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38 минут назад

Официально: Фредерик Вассёр – новый руководитель Ferrari

autosport.com.ru

Команда Ferrari подтвердила, что Фредерик Вассёр заменит Маттиа Бинотто на должности руководителя коллектива.

Назван новый руководитель Ferrari
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Французский менеджер присоединится к Скудерии после пяти сезонов во главе команды Alfa Romeo.

«Для меня большая честь и радость принять на себя руководство Ferrari. Как для человека, всю жизнь питавшего страсть к автоспорту, Ferrari всегда была для меня вершиной мира гонок. Я с нетерпением жду возможности работать с талантливой и по-настоящему увлеченной командой в Маранелло, чтобы почтить историю и наследие Скудерии и принести пользу нашим тифози по всему миру», – сказал Вассёр.

Автоспорт,Фредерик Вассер,Ferrari,
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