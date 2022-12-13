Назван новый руководитель Ferrari

«Для меня большая честь и радость принять на себя руководство Ferrari. Как для человека, всю жизнь питавшего страсть к автоспорту, Ferrari всегда была для меня вершиной мира гонок. Я с нетерпением жду возможности работать с талантливой и по-настоящему увлеченной командой в Маранелло, чтобы почтить историю и наследие Скудерии и принести пользу нашим тифози по всему миру», – сказал Вассёр.