ФИА опубликовала время старта Гран-при в 2023 году

Стало известно, в какое время начнутся гонки «Формулы-1» сезона-2023.
Соответствующую информацию опубликовала ФИА.
Время старта гонок «Ф-1» в 2023 году
1. Гран-при Бахрейна – 18:00 по московскому времени (5 марта)
2. Гран-при Саудовской Аравии – 20:00 (19 марта)
3. Гран-при Австралии – 8:00 (2 апреля)
4. Гран-при Азербайджана – 14:00 (30 апреля)
5. Гран-при Майами – 22:30 (7 мая)
6. Гран-при Эмилии-Романьи – 16:00 (21 мая)
7. Гран-при Монако – 16:00 (28 мая)
8. Гран-при Испании – 16:00 (4 июня)
9. Гран-при Канады – 21:00 (18 июня)
10. Гран-при Австрии – 16:00 (2 июля)
11. Гран-при Великобритании – 17:00 (9 июля)
12. Гран-при Венгрии – 16:00 (23 июля)
13. Гран-при Бельгии – 16:00 (30 июля)
14. Гран-при Нидерландов – 16:00 (27 августа)
15. Гран-при Италии – 16:00 (3 сентября)
16. Гран-при Сингапура – 15:00 (17 сентября)
17. Гран-при Японии – 8:00 (24 сентября)
18. Гран-при Катара – 17:00 (8 октября)
19. Гран-при США – 22:00 (22 октября)
20. Гран-при Мехико – 23:00 (29 октября)
21. Гран-при Сан-Паулу – 20:00 (5 ноября)
22. Гран-при Лас-Вегаса – 9:00 (19 ноября)*
23. Гран-при Абу-Даби – 16:00 (26 ноября)
* – гонка в Лас-Вегасе состоится в субботу 18 ноября по местному времени и воскресным утром по московскому
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