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20 минут назад

Хэмилтон отреагировал на приход Шумахера в «Мерседес»

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Семикратный чемпион мира британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на приход немца Мика Шумахера на место резервного гонщика немецкой команды.

Хэмилтон отреагировал на приход Шумахера в «Мерседес»
Фото: BetassistBetassist

«Добро пожаловать в команду, Мик», — написал Хэмилтон в соцсетях.

15 декабря стало известно, что Мик Шумахер в сезоне-2023 будет тестовым пилотом «Мерседеса». В этот же день, но несколькими часами ранее «Феррари» и Шумахер-младший договорились о прекращении сотрудничества. 23-летний немец был частью академии гонщиков «Феррари». Шумахер присоединился к «Скудерии» в 2019 году через программу молодых пилотов. Сначала он на протяжении двух сезонов выступал за «Прему» в Формуле-2, а затем два сезона был боевым пилотом «Хааса». В американской команде в сезоне-2023 его заменил ещё один немец Нико Хюлькенберг.

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