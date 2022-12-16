Хэмилтон отреагировал на приход Шумахера в «Мерседес»

15 декабря стало известно, что Мик Шумахер в сезоне-2023 будет тестовым пилотом «Мерседеса». В этот же день, но несколькими часами ранее «Феррари» и Шумахер-младший договорились о прекращении сотрудничества. 23-летний немец был частью академии гонщиков «Феррари». Шумахер присоединился к «Скудерии» в 2019 году через программу молодых пилотов. Сначала он на протяжении двух сезонов выступал за «Прему» в Формуле-2, а затем два сезона был боевым пилотом «Хааса». В американской команде в сезоне-2023 его заменил ещё один немец Нико Хюлькенберг.