Пилот Формулы-1 напугал своего механика поездкой по гоночной трассе

Мероприятие под названием F1 Pirelli Hot Laps — одна из составляющих уик-эндов Гран-при Формулы-1, во время которого либо действующие гонщики серии, либо резервные пилоты команд катают по трассе конкретного этапа VIP-гостей. На заключительном этапе сезона-2022 в Абу-Даби за рулём одного из автомобилей оказался действующий гонщик и победитель Гран-при Джордж Расселл, который в качестве пассажира получил одного из инженеров своей гоночной бригады.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Британский гонщик, который выступает в составе заводской команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team, получил в своё распоряжение 585-сильное купе Mercedes-AMG GT R и прокатился на нём по автодрому «Яс-Марина».

Спутником пилота в этой поездке оказался Риккардо Маскони — гоночный инженер британского спортсмена. Для специалисты уик-энд в Абу-Даби стал последним в немецкой команде и коллектив решил на прощание прокатить Рики по трассе.