Нико Росберг рассказал, в какой команде вернулся бы в Формулу 1

«Если я сейчас гонялся бы в Формуле 1 и мог выбирать, то подписал бы контракт с Red Bull Racing, чтобы наверняка получить конкурентоспособную машину. Ну или я пошёл бы в Ferrari, ведь это легендарная команда со своим неповторимым шармом, но на победу в чемпионате я тогда не стал бы