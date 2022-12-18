Нико Росберг рассказал, в какой команде вернулся бы в Формулу 1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что хотел бы выступить за две команды в Формуле 1. Но по словам экс-пилота Mercedes, победить он смог бы только с одной.
«Если я сейчас гонялся бы в Формуле 1 и мог выбирать, то подписал бы контракт с Red Bull Racing, чтобы наверняка получить конкурентоспособную машину. Ну или я пошёл бы в Ferrari, ведь это легендарная команда со своим неповторимым шармом, но на победу в чемпионате я тогда не стал бы
Правильно ли Скудерия поступила, заменив Маттиа Бинотто на Фредерика Вассёра. Не знаю. Преемственность и стабильность – один из главных факторов на пути к успеху в Формуле 1. Посмотрите, в Red Bull Racing и Mercedes ключевые сотрудники занимают свои должности лет десять! Ferrari такой стабильности не хватает». – заявил Росберг в интервью La Gazzetta dello Sport.