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1 час назад

Нико Росберг рассказал, в какой команде вернулся бы в Формулу 1

autosport.com.ru

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что хотел бы выступить за две команды в Формуле 1. Но по словам экс-пилота Mercedes, победить он смог бы только с одной.

Нико Росберг рассказал, в какой команде вернулся бы в Формулу 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Если я сейчас гонялся бы в Формуле 1 и мог выбирать, то подписал бы контракт с Red Bull Racing, чтобы наверняка получить конкурентоспособную машину. Ну или я пошёл бы в Ferrari, ведь это легендарная команда со своим неповторимым шармом, но на победу в чемпионате я тогда не стал бы

Правильно ли Скудерия поступила, заменив Маттиа Бинотто на Фредерика Вассёра. Не знаю. Преемственность и стабильность – один из главных факторов на пути к успеху в Формуле 1. Посмотрите, в Red Bull Racing и Mercedes ключевые сотрудники занимают свои должности лет десять! Ferrari такой стабильности не хватает». – заявил Росберг в интервью La Gazzetta dello Sport.

Автоспорт,Фредерик Вассер,Нико Росберг,Ferrari,
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