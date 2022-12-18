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1 час назад

Серхио Перес подарил по бутылке текилы 1400 сотрудникам Red Bull Racing

autosport.com.ru

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес преподнёс подарок коллегам по команде. На праздновании победы в чемпионате мира Формулы 1 2022 года мексиканец подарок бутылку текилы каждому из 1400 сотрудников.

Перес подарил по бутылке текилы 1400 сотрудникам Red Bull Racing
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Спасибо вам за напряженную работу и поддержку по ходу сезона. Я очень горжусь быть частью се

Желаю вам прекрасных рождественских и новогодних праздников. Откройте на праздниках эту бутылку и насладитесь текилой супер-премиума класса.

С нетерпением жду следующего сезона. C благодарность, Серхио Перес», – написал мексиканский гонщик в открытке, приложенной к подарку.

Как подсчитали болельщики соцсетях, партия из 1400 бутылок текилы обошлась Чеко в $55 тысяч.

Автоспорт,Серхио Перес,
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