Перес подарил по бутылке текилы 1400 сотрудникам Red Bull Racing

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес преподнёс подарок коллегам по команде. На праздновании победы в чемпионате мира Формулы 1 2022 года мексиканец подарок бутылку текилы каждому из 1400 сотрудников.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

«Спасибо вам за напряженную работу и поддержку по ходу сезона. Я очень горжусь быть частью се

Желаю вам прекрасных рождественских и новогодних праздников. Откройте на праздниках эту бутылку и насладитесь текилой супер-премиума класса.

С нетерпением жду следующего сезона. C благодарность, Серхио Перес», – написал мексиканский гонщик в открытке, приложенной к подарку.