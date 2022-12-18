Перес подарил по бутылке текилы 1400 сотрудникам Red Bull Racing

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес преподнёс подарок коллегам по команде. На праздновании победы в чемпионате мира Формулы 1 2022 года мексиканец подарок бутылку текилы каждому из 1400 сотрудников.
«Спасибо вам за напряженную работу и поддержку по ходу сезона. Я очень горжусь быть частью се
Желаю вам прекрасных рождественских и новогодних праздников. Откройте на праздниках эту бутылку и насладитесь текилой супер-премиума класса.
С нетерпением жду следующего сезона. C благодарность, Серхио Перес», – написал мексиканский гонщик в открытке, приложенной к подарку.
Как подсчитали болельщики соцсетях, партия из 1400 бутылок текилы обошлась Чеко в $55 тысяч.