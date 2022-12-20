Расселл рассказал, сколько времени он планирует провести в «Мерседесе»

Мы пережили один трудный год, но если посмотреть на прогресс, которого мы добились, то можно увидеть, как мы сократили этот разрыв, и нет причин, почему мы не можем продолжать сокращать его в 2023 год. Надеюсь, мы сможем обогнать наших соперников», — приводит слова Расселла GPFans.