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2 часа назад

ФИА запретила гонщикам Формулы-1 делать несогласованные заявления на тему политики

Чемпионат.com

Гонщикам Формулы-1 и другим спортсменам, выступающим под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА), запретили делать политические заявления без разрешения руководящего органа. Такая мера появилась в обновлении Международного спортивного кодекса.

ФИА запретила гонщикам Формулы-1 делать заявления на тему политики
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Под запрет подпадает высказывание политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, если они нарушают общий принцип нейтралитета, которого придерживается ФИА. Подчёркивается, что исключения допускаются, но они должны обговариваться с организацией предварительно. До спортсменов было доведено, что несоблюдение этих прав повлечёт за собой определённые меры.

Ранее в ФИА обсудили, как быть с российскими гонщиками с двойным гражданством.

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