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41 минуту назад

Хельмут Марко оценил потенциал «Феррари» после ухода Бинотто

Чемпионат.com

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о перестановках в «Феррари». В начале января следующего года должность руководителя этой команды займёт Фредерик Вассёр. На этом посту он сменит Маттиа Бинотто.

Хельмут Марко оценил потенциал «Феррари» после ухода Бинотто
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В случае с «Феррари» я не совсем понимаю этот шаг. Я оцениваю Бинотто как отличного специалиста. Однако он столкнулся с колоссальным вызовом. Достаточно было нанять спортивного директора, который помог бы ему на трассе и в разработке стратегии. С приходом нового человека, у которого у которого будет много других обязанностей, я вижу ослабление «Феррари», — приводит слова Марко издание Auto Motor und Sport

Автоспорт,Хельмут Марко,Фредерик Вассер,Ferrari,
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