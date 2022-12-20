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17 минут назад

Расселл рассказал, что его больше всего впечатлило в Хэмилтоне

Чемпионат.com

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о рабочих взаимоотношениях с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном, а также рассказал, что его больше всего впечатлило в нём.

Расселл рассказал, что его больше всего впечатлило в Хэмилтоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Отношения были гармоничными. Что меня больше всего впечатлило в Льюисе, так это то, как он работает с командой, как он выжимает максимум, как продолжает поддерживать высокий моральный дух в трудные моменты. Вообще я и прежде знал, что он чертовски быстр и понимал, что очень непросто быть товарищем по команде с таким парнем, как он», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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