Расселл рассказал, что его больше всего впечатлило в Хэмилтоне

«Отношения были гармоничными. Что меня больше всего впечатлило в Льюисе, так это то, как он работает с командой, как он выжимает максимум, как продолжает поддерживать высокий моральный дух в трудные моменты. Вообще я и прежде знал, что он чертовски быстр и понимал, что очень непросто быть товарищем по команде с таким парнем, как он», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».