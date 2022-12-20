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1 час назад

Келли Пике рассказала, как познакомилась с Максом Ферстаппеном

Чемпионат.com

Девушка Макса Ферстаппена Келли Пике рассказала о том, как она познакомилась с голландским пилотом.

Келли Пике рассказала, как познакомилась с Максом Ферстаппеном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Макс дружил с моим братом Нельсоном, и однажды мы все пошли поужинать в Монако вечером. Это было шесть лет назад, в 2016 году. Разница в возрасте девять лет, да и возраст Макса в то время… Возможно, было слишком рано начинать отношения, но уже тогда было что-то волшебное в тот вечер. Наша связь началась тогда. И я пока оставляю все как есть.

Может быть, когда-нибудь я расскажу всю эту историю, но я осторожна с тем, что говорю. Приятно

держать некоторые вещи между нами и только между нами», — приводит слова Пике Vogue.

Напомним, слухи об отношениях Ферстаппена и Пике появились в конце 2020 года. Уже в январе 2021 года пара признала связь.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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