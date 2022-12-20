Келли Пике рассказала, как познакомилась с Максом Ферстаппеном

«Макс дружил с моим братом Нельсоном, и однажды мы все пошли поужинать в Монако вечером. Это было шесть лет назад, в 2016 году. Разница в возрасте девять лет, да и возраст Макса в то время… Возможно, было слишком рано начинать отношения, но уже тогда было что-то волшебное в тот вечер. Наша связь началась тогда. И я пока оставляю все как есть.