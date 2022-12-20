Стартовала продажа билетов на RDS GP-2023

Началась продажа билетов на все этапы Гран-при Российской Дрифт Серии – 2023.
На старте продаж, до 31 декабря 2022 года, болельщиков ждут новогодние цены на билеты разных категорий. Причём, помимо классических билетов на уикенд (два дня посещения), появились билеты «Стандарт» и «VIP» только на один день этапа. А для юных фанатов дрифта есть детские билеты и масса развлечений на автодромах.
Есть в продаже и новинка RDS GP 2023 – абонемент «Вся Москва», в который включено посещение сразу трёх московских этапов Дрифт Серии: первого, четвёртого и шестого. Соревнования на Moscow Raceway в очередной раз пройдут в разных конфигурациях трассы, так что интрига на максимальном уровне.
Напомним, в 2023 году сезон RDS GP начнётся 29 апреля на культовом автодроме Moscow Raceway. В общей сложности запланировано семь мощных гоночных уикендов: соревнования состоятся в Москве (Moscow Raceway и ADM Raceway), Нижнем Новгороде (NRing), Санкт-Петербурге (Igora Drive), Красноярске (Red Ring) и Сочи (Sochi Autodrom).
Билеты можно приобрести на tickets.vdrifte.ru. Календарь сезона RDS GP 2023:
29–30 апреля, Moscow Raceway (Москва); 3–4 июня, NRing (Нижний Новгород); 1–2 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург); 22–23 июля, ADM Raceway (Москва); 12–13 августа, Red Ring (Красноярск); 2–3 сентября, Moscow Raceway (Москва); 14–15 октября, Sochi Autodrom (Сочи).