Источник: Герхард Бергер может занять место в «Ауди»

Легенда Формулы-1, промоутер серии DTM Герхард Бергер находится в поле зрения «Ауди» и может занять место в команде с 2026 года. Какую именно должность хочет предложить ему немецкий производитель, пока неясно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: f1news.ru f1news.ru

Итальянское издание узнало об этом из источников в Volkswagen Group. Немецкий бренд будет сотрудничать с «Заубером» в качестве поставщика двигателей с 2026 года.