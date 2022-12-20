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34 минуты назад

Источник: Герхард Бергер может занять место в «Ауди»

Чемпионат.com

Легенда Формулы-1, промоутер серии DTM Герхард Бергер находится в поле зрения «Ауди» и может занять место в команде с 2026 года. Какую именно должность хочет предложить ему немецкий производитель, пока неясно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Герхард Бергер может занять место в «Ауди»
Фото: f1news.ruf1news.ru

Итальянское издание узнало об этом из источников в Volkswagen Group. Немецкий бренд будет сотрудничать с «Заубером» в качестве поставщика двигателей с 2026 года.

Вероятнее всего, он займёт ту же должность, что и Ники Лауда в «Мерседесе». Напомним, в немецком гоночном коллективе Лауда занимал пост неисполнительного председателя совета директоров. Там он трудился вплоть до своей кончины в 2019 году.

Автоспорт,Герхард Бергер,
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