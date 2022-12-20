Феттель высказался по поводу Мика Шумахера

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался по поводу резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.
«Михаэль Шумахер — мой кумир. И вот я знаю Мика уже много лет. Жаль для него, что его карьера гонщика не будет продолжена в следующем году.
Мик — это тот, кому, возможно, нужно немного больше времени. Но у него определенно есть потенциал. Возможно, у него было не самое лучшее окружение. Конечно, роль третьего гонщика — это хорошо, но вы просто не так часто участвуете в гонках. Теперь все зависит от него: он должен работать, а затем вернуться более сильным», — приводит слова Феттеля Speedweek.
Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга.