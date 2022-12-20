Феттель высказался по поводу Мика Шумахера

Мик — это тот, кому, возможно, нужно немного больше времени. Но у него определенно есть потенциал. Возможно, у него было не самое лучшее окружение. Конечно, роль третьего гонщика — это хорошо, но вы просто не так часто участвуете в гонках. Теперь все зависит от него: он должен работать, а затем вернуться более сильным», — приводит слова Феттеля Speedweek.