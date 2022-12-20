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1 час назад

Феттель: Мик Шумахер — тот, кому нужно больше времени. У него было не лучшее окружение

Чемпионат.com

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался по поводу резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера.

Феттель высказался по поводу Мика Шумахера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Михаэль Шумахер — мой кумир. И вот я знаю Мика уже много лет. Жаль для него, что его карьера гонщика не будет продолжена в следующем году.

Мик — это тот, кому, возможно, нужно немного больше времени. Но у него определенно есть потенциал. Возможно, у него было не самое лучшее окружение. Конечно, роль третьего гонщика — это хорошо, но вы просто не так часто участвуете в гонках. Теперь все зависит от него: он должен работать, а затем вернуться более сильным», — приводит слова Феттеля Speedweek.

Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга.

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