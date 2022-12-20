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1 час назад

Red Bull Racing заплатит за суперлицензию Макса Ферстаппена

autosport.com.ru

Команда Red Bull Racing заплатит за суперлицензию двукратного и действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена.

Red Bull Racing заплатит за суперлицензию Макса Ферстаппена
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Голландец, как стало известно на прошлой неделе, должен будет в 2023 году заплатить за свои успехи в прошедшем сезоне 963 800 евро. Однако самому Максу не придётся уменьшать на эту сумму собственный банковский счёт, за него взнос оплатит команда.

«Насколько мне известно, в его контракте указано, что мы должны заплатить за него», – цитирует GrandPX.news спортивного консультанта Red Bull Racing Хельмута Марко.

При этом вступительный взнос самой команды из Милтон-Кинса в 2023 году составит более $6 млн.

Автоспорт,Хельмут Марко,Макс Ферстаппен,
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