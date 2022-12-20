Red Bull Racing заплатит за суперлицензию Макса Ферстаппена

Команда Red Bull Racing заплатит за суперлицензию двукратного и действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена.
Голландец, как стало известно на прошлой неделе, должен будет в 2023 году заплатить за свои успехи в прошедшем сезоне 963 800 евро. Однако самому Максу не придётся уменьшать на эту сумму собственный банковский счёт, за него взнос оплатит команда.
«Насколько мне известно, в его контракте указано, что мы должны заплатить за него», – цитирует GrandPX.news спортивного консультанта Red Bull Racing Хельмута Марко.
При этом вступительный взнос самой команды из Милтон-Кинса в 2023 году составит более $6 млн.