Red Bull Racing заплатит за суперлицензию Макса Ферстаппена

Голландец, как стало известно на прошлой неделе, должен будет в 2023 году заплатить за свои успехи в прошедшем сезоне 963 800 евро. Однако самому Максу не придётся уменьшать на эту сумму собственный банковский счёт, за него взнос оплатит команда.