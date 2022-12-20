Тото Вольф ответил на вопрос, хотел бы он получить должность в "Феррари"

«Каждый, кто говорит, что ему было бы неинтересно быть руководителем «Феррари», просто-напросто не говорит правду! Но я очень горд, что оказался в «Мерседесе». Однако если бы «Феррари» появилась раньше и вышла на меня с предложением аналогичной должности, чувства были бы такими же», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.