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51 минуту назад

Тото Вольф ответил на вопрос, хотел бы он получить должность в "Феррари"

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему привлекательности работы в итальянской команды Формулы-1 «Феррари».

Тото Вольф ответил на вопрос, хотел бы он получить должность в "Феррари"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Каждый, кто говорит, что ему было бы неинтересно быть руководителем «Феррари», просто-напросто не говорит правду! Но я очень горд, что оказался в «Мерседесе». Однако если бы «Феррари» появилась раньше и вышла на меня с предложением аналогичной должности, чувства были бы такими же», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

Автоспорт,Тото Вольф,Ferrari,
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