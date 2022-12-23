Руководитель «Мерседеса» сравнил Хэмильтона и Михаэля Шумахера

«Вижу ли Хэмилтона в качестве управленческой фигуры в «Мерседесе»? Я бы сказал, да. Он участвует в разработке автомобиля и присутствует на базе команды. Во время гоночных уикендов он является важной фигурой. Может быть, в этом отношении Льюис немного похож на Михаэля Шумахера», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.