Скончался бывший пилот Формулы-1 Филипп Штрайфф

Штрайфф был чемпионом Формулы-3 в 1981 году, после чего перешёл в Формулу-2. Он дебютировал в Формуле-1 в 1984 году за команду «Рено» на Гран-при Португалии. В следующем году он принял участие в пяти гонках и завоевал свой первый и единственный подиум в карьере, заняв третье место на Гран-при Австралии.