Умер бывший гонщик Формулы 1 Филипп Стрейфф

Чемпион Ф3 1981 года участвовал в Больших Призах во второй половине 80-х. Он выступал за Renault, AGS и Tyrrell и провёл в общей сложности 53 гонки. Могло быть и больше, но, увы, его карьера оборвалась после аварии на предсезонных тестах в Жакарепагуа в 1989-м. Стрейфф получил необратимые повреждения спинного мозга и на всю оставшуюся жизнь оказался прикован к инвалидной коляске.