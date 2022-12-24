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34 минуты назад

Умер бывший гонщик Формулы 1 Филипп Стрейфф

autosport.com.ru

Грустная новость пришла из Франции: скончался бывший гонщик Формулы 1 Филипп Стрейфф.

Умер бывший гонщик Формулы 1 Филипп Стрейфф
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Чемпион Ф3 1981 года участвовал в Больших Призах во второй половине 80-х. Он выступал за Renault, AGS и Tyrrell и провёл в общей сложности 53 гонки. Могло быть и больше, но, увы, его карьера оборвалась после аварии на предсезонных тестах в Жакарепагуа в 1989-м. Стрейфф получил необратимые повреждения спинного мозга и на всю оставшуюся жизнь оказался прикован к инвалидной коляске.

Несмотря на паралич нижних конечностей, Филипп оставался вовлеченным в автоспорт. Он был одним из организаторов престижного картингового турнира в Берси в 90-м, а в Формуле 1 пытался приобрести команду Ligier – правда, безуспешно. В последние годы жизни Стрейфф принимал участие в написании книги об истории команды Tyrrell. Кроме того, он занимался вопросами повышения безопасности дорожного движения и улучшения положения людей с ограниченными возможностями.

Что стало причиной смерти не сообщается. Филипп Стрейффу было 67 лет.

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