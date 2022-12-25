Ferrari подарила своему пилоту Формулы-1 уникальный суперкар. В Маранелло Карлосу Сайнсу вручили лимитированную двухдверку 812 Competizione, сделанную по индивидуальному проекту испанского гонщика в спецподразделении Tailor Made. Ждать свою машину победителю Гран-При Великобритании`2022 пришлось целый год. Снимки, как Карлос Сайнс и другой пилот Ferrari Шарль Леклер знакомятся с роскошным подарком Скудерии, появились в социальных сетях.

Карлос Сайнс заказал серый матовый суперкар с чёрными глянцевыми вставками, антрацитовыми колёсами и красными тормозными суппортами. Свой выбор испанец остановил на закрытой версии Ferrari 812 Competizione, хотя у пилота была возможность индивидуализировать одноимённый родстер Aperta.

motor.ru

Купе 812 Competizione оснащается атмосферным 819-сильным (692 Нм) 6,5-литровым V12, который раскручивается до 9500 оборотов в минуту. От исходной модели 812 Superfast спецверсия отличается аэродинамическим обвесом, форсированным двигателем, полноуправляемым шасси, облегчённым корпусом и перенастроенной системой стабилизации.