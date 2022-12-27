Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Польская теннисистка и шведский прыгун с шестом опередили Макса Ферстаппена

autosport.com.ruиещё 1

Польская теннисистка Ига Свёнтек и шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис опередили двукратного и действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена в рейтинге Польского агентства печати.

Польская теннисистка и шведский прыгун с шестом опередили Макса Ферстаппена
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Свою соотечественницу поляки назвали лучшим спортсменом Европы 2022 года. Рейтинг составлен по итогам голосования 20 информационных агентств, которое проводилось уже в 65-й раз.

Свёнтек набрала 118 баллов и заняла первое место, вторым со 106-ю баллами стал Дюплантис, а Ферстаппен расположился только на третьем месте. Голландцу составители рейтинга присудили только 82 балла.

Свёнтек стала первой с 2005 года женщиной, возглавившей рейтинг PAP. В прошедшем сезоне Ига выиграла восемь титулов в одиночном разряде, победив в турнирах «Ролан Гаррос» и US Open. 21-летняя спортсменка также стала первой теннисисткой с 2013 года, которая за сезон десять раз проходила в финалы.

Автоспорт,Формула-1,Макс Ферстаппен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители