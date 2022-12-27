Польская теннисистка и шведский прыгун с шестом опередили Макса Ферстаппена

Польская теннисистка Ига Свёнтек и шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис опередили двукратного и действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена в рейтинге Польского агентства печати.
Свою соотечественницу поляки назвали лучшим спортсменом Европы 2022 года. Рейтинг составлен по итогам голосования 20 информационных агентств, которое проводилось уже в 65-й раз.
Свёнтек набрала 118 баллов и заняла первое место, вторым со 106-ю баллами стал Дюплантис, а Ферстаппен расположился только на третьем месте. Голландцу составители рейтинга присудили только 82 балла.
Свёнтек стала первой с 2005 года женщиной, возглавившей рейтинг PAP. В прошедшем сезоне Ига выиграла восемь титулов в одиночном разряде, победив в турнирах «Ролан Гаррос» и US Open. 21-летняя спортсменка также стала первой теннисисткой с 2013 года, которая за сезон десять раз проходила в финалы.