Польская теннисистка и шведский прыгун с шестом опередили Макса Ферстаппена

Польская теннисистка Ига Свёнтек и шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис опередили двукратного и действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена в рейтинге Польского агентства печати.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Свою соотечественницу поляки назвали лучшим спортсменом Европы 2022 года. Рейтинг составлен по итогам голосования 20 информационных агентств, которое проводилось уже в 65-й раз.

Свёнтек набрала 118 баллов и заняла первое место, вторым со 106-ю баллами стал Дюплантис, а Ферстаппен расположился только на третьем месте. Голландцу составители рейтинга присудили только 82 балла.